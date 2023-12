Aufregung um Mausi Lugners Luxus-Imitat

Ein Geburtstagsgeschenk von Christina Lugner an "Mr. Ferrari" Heribert Kasper lässt nun die Society-Wogen hochgehen.

Es war kurz vor Weihnachten, als "Mr. Ferrari" Heribert Kasper in ein Wiener Innenstadt-Restaurant zu seinem 70er lud. Zahlreiche Freunde, Wegbegleiter und Society-Größen fanden sich ein, um Kasper hochleben zu lassen. Darunter auch Mausi Lugner - eine langjährige Freundin des Ferrari-Enthusiasten.

Christina Lugner und Heribert Kasper

Als Geschenk hatte Lugner einen vermeintlich sündteuren Louis Vuitton-Schal für Kasper mit dabei, den sie ihm kamerawirksam um den Hals warf. Die Freude darüber war groß, währte allerdings nicht lange. "Nachdem ich aber überhaupt kein Schal-Träger bin und war und es ja schade wäre so einen sehr teuren Schal einfach nur daheim liegen zu lassen, habe ich mir erlaubt, diesen meiner Ex-Frau Karin in Leibnitz als Weihnachtsgeschenk zu übergeben. Karin ist nämlich ein großer Louis Vuitton Fan und Sammler", so Kasper zu oe24.

Blamiert vor Familie

Was dann geschah, machte Mr. Ferrari aber ziemlich sauer. "Als meine Ex-Frau ihr Geschenk aufmachte war die Blamage für mich perfekt! Ein 'Fake-Schal'! Ich war entsetzt und vor der Familie blamiert! Karin wusste natürlich schon im Vorhinein (sie hat es auch auf oe24.TV gesehen), dass es ein Geschenk von Mausi war", ärgert sich Kasper weiter. Auf die Idee, die Echtheit vorher zu checken kam Kasper nicht, da er bei Mausi Lugner nicht an Imitate denkt. "Ich habe den Aussagen von Christina ja voll vertraut! Weiters hat Christina bei meinem Interview in OE24 TV beim Geburtstagsfest, wo sie mir den Schal während des Interviews Kameratauglich über den Hals gehängt hat, den Interviewer David Herrmann-Meng erklärt, es gäbe auch keinen roten Schal bei Louis Vuitton", erzählt Kasper weiter.

Vuitton "Made in China"

Dazu liefert Kasper auch gleich den Beweis - das Etikett der Fälschung zeigt "Made in China".



Auch, dass es keine roten Schals von Louis Vuitton gibt, widerlegt der verärgerte Jubilar mit Fotos. Die echten Schals (in rot) schlagen sich aber gleich mit 615 Euro (Monogram Gradient Tartan City Schal) und 360 Euro (Logomania Schal) zu Buche.

Louis Vuitton Schal

Was Kasper am meisten an der Sache trifft ist, dass er nun an Mausis Freundschaft zu zweifeln beginnt. "Wenn es nicht so enttäuschend und peinlich für mich wäre, wäre dies alles ja schon wieder sehr lustig und zum Lachen", seufzt Kasper. Man kann nur hoffen, dass eine der ältesten Society-Freundschaften deshalb nicht in die Brüche geht...