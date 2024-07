Austro-Beautys zeigen im Bikini ihre Traumkörper

Die heimischen Promis lassen ihre Luxus-Körper bräunen

Hierzulande ist es zurzeit wärmer als in Griechenland. Schauspielerin Larissa Marolt und Schlager-Star Melissa Naschenweng wissen sich zu helfen. Beide gönnen sich gerade eine Auszeit in Kärnten. Natürlich im Bikini.

Larissa Marolt feierte ihren 32. Geburtstag am Klopeinersee © Instagram

Mirada strahlt als Model für Guess auf Ibiza



Auf Ibiza ist es nicht minder heiß. Dort posiert Top-Model Nadine Mirada gerade wieder für ihren Kunden Guess. In oe24 zeigt sie exklusiv ein erstes Foto von dem sexy Shooting am Strand. Unweit von ihr sonnt sich eine weitere Austro-Beauty: Lili Paul-Roncalli. An ihrer Seite ist jedoch nicht Dominic Thiem, sondern eine Freundin zu sehen.

Inhof: Zurück zur Traumfigur nach Geburt

Moderatorin Kristina Inhof ist mit ihrer Tochter Lena und ihrem Verlobten Georg Lauscha in Kroatien. Ihr After-Baby-Body lässt sie Fans staunen.

Kristina Inhof zeigt ihren After-Baby-Body © Instagram

Durchtrainiert und Gertenschlank - kaum zu glauben, dass Inhof erst vor neun Wochen ihre Kleine zur Welt brachte.