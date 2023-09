Austro-Star auf einer Bühne mit Guetta & Macklemore

Nikotin freut sich über eine große Ehre. Er darf beim Lollapalooza in Berlin auf der ganz großen Bühne spielen

Mit seinem ersten Song "1010" wurde Nikotin über Nacht zum "neuen Falco" und damit zum Star. Sämtliche Radiosender spielten den Ohrwurm den ganzen Sommer lang rauf und runter, sodass auch die deutschen Nachbarn auf den lässigen Wiener aufmerksam wurden.

Nikotin rockt Massen-Festival

Am Wochenende steht Nikotin gar auf derselben Bühne wie Macklemore, David Guetta, Ava Max, Imagine Dragons und Jason Derulo. Beim Lollapalooza Festival in Berlin spielt das Wiener Original für die Massen auf. Bis zu 75.000 Besucher werden hier erwartet. "Wir werden die Bühne abreißen. Kommt's vorbei oder kommt's ned, dann verpasst's was", richtet er via Videobotschaft auf Instagram aus.

Geheime Konzerte in Planung

Für ein paar große internationale Acts sei Nikotin außerdem bereits als Support im Gespräch. Doch das ist alles noch streng geheim.