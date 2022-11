Austropop-Band Opus traf den Papst

Bei einem Benefiz-Turnier hatten die österreichischen Musiker die Gelegenheit Papst Franziskus kennenzulernen

"Anbei ein paar tolle Fotos von unserem beeindruckenden Rom-Aufenthalt beim Benefiz-Match "We play for Peace", schreiben Opus auf Facebook und teilen Bilder des Turniers. Die Austro-Pop-Helden performten vor einstigen Star-Kickern wie Ronaldinho, Ciro Immobile, Gigi Buffon, Andrea Pirlo oder Vesselin Stoykov ihren Hit „Live Is Life“.

Der Song sei laut Medienberichten auch das Ticket zur Papst-Audienz gewesen. Maradona gaberlte einmal zu dem Welt-Hit und Papst Franziskus ist ein großer Fan der Fußball-Legende gewesen. Und nicht nur von Maradona war er angetan, offensichtlich auch von Opus. "Er ist recht begeistert von unserem Opus Magnum-Album", schreiben die Musiker.