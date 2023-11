Barbara Meier ergattert Rolle in Kult-Serie

Das Model hat eine Gastrolle in der beliebten Familienserie "Dahoam is Dahoam"

Dass sie ihre Schauspiel-Karriere vorantreiben möchte, hat Barbara Meier (37) immer wieder betont. Jetzt ist sie bald wieder in einer Gastrolle im TV zu sehen. Als Brauerei-Geschäftsführerin Anita Holzhammer soll sie in der bayrischen Kultserie "Dahoam is Dahoam" in insgesamt drei Episoden glänzen. Ausgestrahlt werden diese laut Sender Ende Februar. Meier war bereits mehrmals in TV-Serien zu sehen. Etwa in "Der Alte", "SOKO Stuttgart" und "SOKO München".

Auf Instagram postete Meier bereits ein Foto aus Lansing und fragt ihre Fans: "Wer weiß, was ich hier mache?" Für den Sender ist das Model die perfekte Wahl: "Barbara Meier ist mittlerweile eine erfahrene Schauspielerin, sie spricht bei uns das erste Mal in ihrem schönen Heimatdialekt – Oberpfälzisch. Somit passt sie natürlich sehr gut in unsere bayerische Serie", freut sich Redaktionsleiterin Daniela Böhm. Wie es dazu kam, verrät Meier in einer Aussendung: "Viele aus meiner Familie sind treue DiD-Fans, und als ich Silke bei einem Dirndl-Shooting getroffen habe, war die Idee schnell geboren, dass ich vielleicht eine Gastrolle übernehmen könnte"

"Dahoam is Dahoam" läuft montags bis donnerstags um 19.30 Uhr im BR.