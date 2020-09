Barbara Meier lädt zum Mama-Talk auf Instagram

Die Fans wollen von Neo-Mama Barbara Meier wissen, wie sie zurechtkommt.

„Was wollt ihr von mir als frisch gebackene Mama wissen?“, schreibt Barbara Meier auf Insta­gram. Kurz darauf bricht eine Flut an Fragen über sie herein. Die am häufigsten gestellte beantwortete das Model gleich vorneweg: „Ja, ich stille sie vollzeit und bin froh darüber, denn das ist die beste Mahlzeit, die ich ihr geben kann.“ Schlafmangel sei außerdem kein Thema für Barbara: „Marie-Therese schläft durch.“

© Instagram/Barbara Meier