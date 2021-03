Schauspielerin Barbara Wussow erlitt drei Fehlgeburten: 'Immer in der 12. Woche'.

Mit Anfang 20 eröffnete sich für Barbara Wussow die Hochglanzwelt des Fernsehens. Als Lernschwester Elke in der legendären Serie "Die Schwarzwaldklinik" spielte sich die Österreicherin an der Seite ihres Vaters Klausjürgen Wussow ab 1985 in die Herzen eines Millionenpublikums.

60. Geburtstag für Barbara Wussow

Dem Fernsehen blieb sie seitdem treu und verkörpert seit 2018 am "Traumschiff" Hoteldirektorin Hanna Liebhold. Am Sonntag (28. März) wird die Schauspielerin nun 60 - und steckt mitten im Dreh.

Barbara Wussow: 'Hatte drei Fehlgeburten'

Wussow ist nun seit mehr als 30 Jahren mit ihrem Kollegen Albert Fortell verheiratet. Sie haben einen mittlerweile erwachsenen Sohn und die 15-jährige Tochter Johanna, die mit ihrer Mutter schon als Kleinkind vor der Kamera stand für einen Rosamunde-Pilcher-Film. Auch Wussow selbst wuchs mit Schauspielerei auf, nicht nur wegen ihres Vaters. Auch ihre Mutter Ida Krottendorff war Schauspielerin und unterwies die Tochter in ihrer Kunst. Wussow studierte Bühnenbild und Kostüm an der Akademie der Bildenden Künste in Wien. Und sie machte eine Schauspielausbildung und erhielt Engagements etwa an der Josefstadt oder an der Komödie im Bayerischen Hof in München.

'Schade, dass Kinder keine Großeltern hatten'

Wie Wussow nun dem Magazin Bunte (lesen Sie das ganze Interview in der neuen Ausgabe) verriet, hätte sie gerne mehr Kinder gehabt, vier zum Beispiel. Doch sie erlitt drei Fehlgeburten, immer in der 12. Woche: "Als ich 38 Jahre war, kam Gott sei Dank Nikolaus zur Welt. Der Abstand zu Johanna ist so groß, weil ich drei Fehlgeburten hatte, immer in der zwölften Woche. Auch die Schwangerschaft mit ihr war schwierig, ich musste sieben Monate liegen." Das Kinderthem ist für die Schauspielerin emotional besetzt, auch in Hinblick auf ihre Eltern: "Das einzige, was ich im Leben bereue, ist, so spät Kinder bekommen zu haben und der frühe Tod meiner Eltern. Ich denke an sie mit einer großen Sehnsucht und Wärme und finde es schade, dass meine Kinder keine Großeltern hatten."