× Bea & Heimo im Hafen der Ehe

Gestern traten Beatrice und Heimo Turin zum zweiten Mal vor den Traualtar.

Wunderschön. Der heilige Petrus meinte es gestern Nachmittag gut mit dem Brautpaar. Bei angenehmen Temperaturen und Sonnenschein gaben sich Beatrice und Heimo Turin gestern zum zweiten Mal das Jawort. Dompfarrer Toni Faber „verlegte“ dafür kurzfristig den Stephansdom an Bord der MS Admiral Tegetthoff, um dort die kirchliche Trauung zu vollziehen. Rund 70 Freunde wie Christina Lugner oder Figaro Josef Winkler stachen mit dem Brautpaar in See und spendeten tosenden Applaus, als Heimo und Bea in den Hafen der Ehe schipperten.

Tränen bei Braut Bea und Bräutigam Heimo

Ausgelassen. „Ich hätte nicht gedacht, dass es nach dem Standesamt noch schöner und emotionaler werden könnte. Für mich ist es der schönste Tag meines Lebens“, zeigt sich Beatrice im ÖSTERREICH-Talk nach der Trauung ergriffen. Und auch Ehemann Heimo musste während der Zeremonie mehrmals zum Taschentuch greifen. „Ich bin einfach nur überglücklich, eine Frau wie Bea zu haben“, strahlt der Neo-Ehemann.

Nach dem offiziellen Teil ankerte das traumhaft ­dekorierte Ausflugsschiff vor dem Hotel Hilton Danube, wo die frischgebackenen Eheleute auch die Hochzeitsnacht verbringen wollten. Davor wurde aber so richtig gefeiert. Nach dem Dinner rockte Sängerin Maibritt für Brautpaar und Hochzeitsgäste. Zum Ausklang standen DJ-Beats auf dem Partyprogramm.