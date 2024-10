Während René Benko sogar seine Manschettenknöpfe versteigern muss, genießt seine Tochter Laura anscheinend weiterhin ein Leben voller Luxus. Und ihre Follower lässt die 21-Jährige in den Sozialen Medien daran teilhaben

Satte 47 Millionen Euro soll der einstige Investor und Immobilien-Guru René Benko seinen Gläubigern schulden.Von seinem einstigen Milliarden-Vermögen ist nichts mehr übrig. Benkos komplettes Hab und Gut wird bereits seit einiger Zeit im Online-Auktionshaus Aurena versteigert. Darunter auch seine Garderobe, Jagdwaffen und sogar seine Manschettenknöpfe. Der einstige Milliardär soll jetzt 3.700 Euro im Monat verdienen und bekommt finanzielle Unterstützung durch seine Mutter Ingeborg. Der Glamour um Benko ist längst verblasst.

© photonews.at/Georges Schneider ×

Zumindest jener Glamour um René Benko. Bei Tochter Laura sieht das Ganze schon wieder anders aus. Sie genießt das Leben in vollen Zügen. Zur Zeit weilt sie im Robinson Club Soma Bay in Ägypten. Die Woche im Urlaubsparadies schlägt sich dabei mit rund 6.000 Euro zu Buche.

In den Urlaub fliegt man natürlich stilgerecht mit Handtaschen von Yves Saint Laurent (rund 2.000 Euro) und Louis Vuitton (1.500 Euro) sowie Edel-Sandalen von Jimmy Choo. Dazu gönnt sie ihren Followern vor dem Abflug noch einen Blick auf ihre Luxus-Schuhkollektion und schreibt dazu "Ich habe es schon immer geliebt, wie ein Minimalist zu packen."

Auch am Oktoberfest in München war Benkos älteste Tochter aus erster Ehe mit von der Partie. Auf TikTok postet sie ein Dirndl-Foto und tanzt zu den Zeilen von Lady Gagas Pokerface "But I’m rich and I’m pretty, so it doesn’t really matter" - Ich bin reich und schön, also ist es egal...

Ihren knapp 30.000 Fans auf Instagram und TikTok gefällt es jedenfalls. Dort gibt sie auch Einblicke in ihr Privatleben und verriet, dass sie online Architektur studiert und in Tirol lebt. Wie sie sich ihr Luxus-Leben auch nach Papas Pleite leisten kann, verrät sie aber nicht...