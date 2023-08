Bernhard Speer: Das Baby ist da!

Der Austropop-Star ist bereits zum dritten Mal Vater geworden

Nachwuchs für Bernhard Speer (39) und seine Ehefrau Lisa. "Unser Louis ist da", schreibt die Krankenschwester und Yoga-Lehrerin auf Instagram zu einem süßen Posting.

Speer ist bereits zum dritten Mal Vater geworden. Seine beiden Söhne dürfen sich über einen weiteren Bruder freuen. Der kleine Louis ist am 4. August zur Welt gekommen, wie Lisa Speer auf Instagram verrät. "Unsterblich verliebt sind wir in unseren kleinen Schatz. Was für ein kleines Wunder", schreibt sie. Mama und Baby seien wohlauf.

Speer: "20 Stunden Wehen und dann Kaiserschnitt"

Und auch der nunmehrige Dreifach-Papa freut sich wie verrückt: "Mein kleiner süßer Louis ist auf die Welt gekommen. Mein Sohnemann ist da: Der 3er. Das Liederdatum wäre ja eigentlich der 2. August gewesen", scherzt er in seinem Podcast "Eins Komma Zwei Kamille" mit Musiker-Kollege Josh. Die Geburt sei jedoch kein Kinderspiel gewesen: "20 Stunden Wehen und dann Kaiserschnitt." Speer kommt gar nicht mehr aus dem Schwärmen raus: "Es ist fast wie ein Lotto-Sechser, denn der Bub hat die ersten zwei Stunden nur mir gehört. Zum Rumkuscheln", erzählt er.