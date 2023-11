Nach einem Interview im Privat-TV rückt der smarte Entertainer einige Dinge ins richtige Licht.

Unglaubliche 34. Alben veröffentlichte der heimische Rock'n'Roll-Star Andy Lee Lang im Laufe seiner jahrzehntelangen Karriere. Und auch wenn Lang erst "zarte" 58 Jahre alt ist, denkt er ans Aufhören. Mit "The Voice" liefert er sein Meisterstück ab und beschließt damit den Reigen seiner CD-Veröffentlichungen. Auf der Bühne will Lang aber auch weiterhin für seine Fans da sein. Seine Konzerte sind dem sympathischen Sänger heilig.

© Andreas Tischler Lang mit Vera Russwurm, Mauro Maloberti & Zoryana Kushpler ×

Und so charismatisch Andy auf der Bühne ist, so zurückhaltend ist er, wenn es um sein Privatleben geht. Im Talk mit Adi Weiss von "Style Up Your Life" plauderte er jetzt erstmals auch über seinen Beziehungsstatus. "Ich bin Single", erzählt Lang im Talk und, dass eine längste Beziehung rund fünf Jahre dauerte, was aber schon eine Zeit lang her ist.

Andy Lee Lang über seinen Traummann & Co.

Auf die Frage nach seinem Traummann meint der Sänger: "Es funkt, oder es funkt nicht. Für mich ist das ein Klischee-Denken aus dem man irgendwann herauswächst, weil man draufkommt, dass es ihn eh nicht gibt", grinst Lang. Wenn es darum geht ob es für einen schwulen Mann schwieriger sein würde, einen Partner zu finden, winkt der smarte Sänger ab. "Es ist alles schwer, es ist eine heterosexuelle Beziehung schwer, es ist eine bisexuelle Beziehung schwer und es ist eine homosexuelle Beziehung schwer", so Lang.

© Hersteller Andy Lee Lang und Werner Auer ×

In eine Nische drängen lässt sich Andy Lee Lang aber nicht, wie er auf Nachfrage von oe24 erzählt. "Ich hatte Beziehungen mit Frauen, hatte auch Männer im Bett und Sex mit Schwingtüren", scherzt er. "Ich bin eigentlich tri-sexuell", legt er nach. Seinen Fans ists auf jeden Fall egal - und die sind ihm nach wie vor am wichtigsten. Das wird er das nächste Mal am 24. November im Wiener Vindobona bei seiner "From Broadway to Las Vegas"-Show unter Beweis stellen.