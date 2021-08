Birgit Lauda mit neuem Mann an ihrer Seite

Birgit Lauda (41) kam gestern mit neuer Begleitung zur Premiere von Tosca. Sie sah sehr glücklich aus.

Happy. Wir sehen die Witwe von Formel-1-Legende Niki Lauda bei Prachtwetter im Festspielbezirk in Begleitung eines Mannes. Er umarmte sie, beide strahlen.



Zum ersten mal nach Nikis Tod am 20. Mai 2019 wirkt Birgit Lauda richtig glücklich.



Gerücht. Hat Frau Lauda gar eine neue Liebe gefunden?



