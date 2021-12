Birgit Lauda: So wird Weihnachtsfest mit neuer Liebe

Die Witwe von Rennsport-Legende Niki Lauda, Birgit, ist neu verliebt und plant das Weihnachtsfest dieses Jahr so...

Ende August bestätigte Birgit Lauda , die Witwe von Formel 1-Legende Niki Lauda ihre neue Liebe.

Das schweißt zusammen

Marcus Sieberer , Jurist und Unternehmer ist der Mann an ihrer Seite. Neben ihrer Liebe ist es aber vor allem auch die Kunst, die das Paar noch enger zusammenschweißt. „Ich war immer schon kunstbegeistert. Die Kunst verbindet und ergänzt uns sehr gut“, so Sieberer.

Birgt Lauda: So wird Weihnachtsfest mit neuer Liebe

Nun steht Weihnachten vor der Tür und Birgit Lauda erzählte dem Magazin BUNTE (alles dazu in der Ausgabe 52/2021 ab dem 22.12), wie das Fest in neuer Konstellation ablaufen werde: "Wir feiern dieses Jahr Weihnachten wieder auf Ibiza mit meiner Familie und allen Kindern." Ein Detail verriet Birgit dazu, nämlich das Menü betreffend: "Noch haben wir gar nicht entschieden, was es Heiligabend zu essen gibt. Wahrscheinlich wird es dieses Mal Fisch. Sonst hat meine Mutter immer Fleisch gemacht, aber mittlerweile essen wir ja alle kein Fleisch mehr."

Finca ist besonderer Ort

Die Finca auf Ibiza ist seit vielen Jahren ein ganz besonderer Ort für die Familie Lauda, ein zweites Zuhause. Viel Platz und ein riesiger Pool laden dort zum Verweilen für viele schöne Stunden ein.