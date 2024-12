Bryan Adams rockt Ski-Opening in Schladming

Fulminanter Auftakt zum diesjährigen Schladming-Dachstein Ski Opening Freitagabend im legendären Planai Stadion

Der kanadische Rockstar Bryan Adams eröffnete das dreitägige “The Grand Festival 2024” mit einem energiegeladenen, knapp zweistündigen Konzert der Extraklasse. Rund 10.000 Zuschauer feierten den Start in die Skisaison mit vielen bekannten Hits von „Summer of 69“ bis „Everything I Do (I Do It For You)“. Morgen (Samstag) steht dann der britische Ausnahmekünstler Sting auf der 50 Meter breiten Bühne, am Sonntag folgt dann noch Frontman Mick Hucknall mit seiner Band Simply Red.

Bryan Adams in Schladming vor 10.000 Fans © Harald Steiner ×

Die steirische Tourismusregion Schladming-Dachstein mit der 4-Berge-Skischaukel Schladming (Hauser Kaibling, Planai, Hochwurzen und Reiteralm) und der internationale Konzertveranstalter Leutgeb Entertainment Group haben bereits im Vorjahr mit dem Doppelkonzert von Superstar Robbie Williams neue Maßstäbe gesetzt. In diesem Jahr vereint das wohl legendärste Ski Opening in den österreichischen Bergen im Rahmen des “The Grand Festival 2024” erstmals gleich drei internationale Superstars an einem Wochenende im Schladminger Planai Stadion.

Ralf Rangnick, Klaudia Tanner und Klaus Leutgeb © Harald Steiner ×

Starker Auftritt mit zahlreichen Superhits

Den ersten Startschuss setzte gestern also Bryan Adams. Der 65-jährige Kanadier sorgte bereits in den Sommermonaten während seiner „So Happy It Hurts“-Tour für volle Konzertarenen in ganz Europa. Für das Ski Opening Schladming-Dachstein verlängerte er diese Tour und kehrte mit einem starken Auftritt im Schladminger Planai Stadion noch einmal zurück.

Bryan Adams © Harald Steiner ×

Der internationale Publikumsliebling hat 17 Studioalben veröffentlicht, wurde bereits dreimal für den Academy Award nominiert, fünfmal für den Golden Globe und erhielt zahlreiche Auszeichnungen, darunter 20 Juno Awards und einen Grammy. Im Schladminger Planai Stadion startete Adams, der von den österreichischen Künstlern Anna-Sophie und Chris Steger als Support Acts unterstützt wurde, mit “Kick Ass”, später sorgte er mit Songs wie “Heaven” oder “Run to You” für Gänsehautstimmung und beendete den Abend mit den Zugaben “Straight from the Heart” und “All for Love”.