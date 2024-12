Casting-Finale Das sind die neuen ORF-"Dancing Stars"

Die Jury hat sich für Kateryna Mizera und Patrick Seebauer entschieden.

Die Entscheidung ist gefallen: Kateryna Mizera und Patrick Seebauer sind die zwei neuen Profis bei „Dancing Stars 2025“! Die beiden konnten im Finale von „Dancing Stars - Das Casting“ die Jury - bestehend aus Maria Angelini-Santner, Balázs Ekker und Missy May sowie Bruce Darnell als Special Guest - von ihrem Können überzeugen und ihr Profi-Ticket für den großen ORF-1-Tanzevent im März 2025 lösen. In der letzten Challenge präsentierte Kateryna Mizera einen Showtanz zum Thema „James Bond“ und Patrick Seebauer zum Thema „Grease“.

Kateryna Mizera über ihren Sieg:

„Das Casting war eine tolle Erfahrung, auch wenn die Bedingungen nicht so einfach waren. Aber das war mein Traum und jetzt bin ich hier und kann sagen, wenn man etwas wirklich möchte und hart dafür arbeitet, kann man alles erreichen.“ Und weiter: „Ich kenne ‚Dancing Stars‘ natürlich aus dem Fernsehen und habe einmal schon bei einem Opening als Profitänzerin mittanzen dürfen. Seither wollte ich immer als Profi dabei sein.“ Über ihren zukünftigen Tanzpartner: „Ich bin schon sehr gespannt, mit wem ich tanzen werde, aber ich kann jetzt schon sagen, dass ich gerne einen Tanzpartner hätte, der genauso fleißig ist und sich wirklich wünscht, tanzen zu lernen.“

Patrick Seebauer über seinen Sieg:

„Es war eine atemberaubende Erfahrung. Ich habe gleichzeitig gar nicht gewusst, auf was ich mich da einlasse, es war eine Mega-Reise und ich habe mich gefreut, dass ich mal reinschnuppern darf. Jetzt wirklich als Gewinner rauszugehen ist eine tolle Sache und ich fühle mich geehrt, dass ich bei ‚Dancing Stars‘ dabei sein kann.“ Über seine zukünftige Tanzpartnerin: „Ich freue mich auf die Challenge, man kann aus jedem etwas herauskitzeln, das ist dann unser Job. Schauen wir mal, wen ich bekomme, und dann machen wir das Beste draus. Mir ist wichtig, dass man auch eine Gaude hat während der Zeit und dass sich mein Promi bei mir wohl fühlt - dann werden wir eine coole Leistung abliefern.“

Über Kateryna Mizera:

Kateryna Mizera ist 26 Jahre alt und kommt aus Kiew in der Ukraine. Die Profitänzerin und Tanzlehrerin tanzt seit ihrem dritten Lebensjahr und hat in der Ukraine eine Ausbildung zur Tanzmeisterin absolviert. Sie ist Ukrainische Staatsmeisterin in Professional Ballroom und Türkische Staatsmeisterin in Youth Ballroom. Außerdem zählte sie zu den Semifinalisten beim International Dance Championship Professional RS. London und Viertelfinalisten beim Blackpool Festival. Bei „Dancing Stars 2023“ hat sie beim Opening als Profitänzerin erste Ballroom-Luft geschnuppert.

Über Patrick Seebauer:

Patrick Seebauer kommt aus der Steiermark, wo er seine Tanzleidenschaft bei einem Maturaball-Crashkurs entdeckte. Mittlerweile hat der Tanzlehrer mehrjährige Tanz- und Unterrichtserfahrung in Hiphop, Showdance, Contemporary, Formations-, Paar-, sowie Solotanz Standard und Latein. Außerdem verfügt er über viel Erfahrung bei Turnieren und auf der Bühne.