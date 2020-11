Christina Stürmer mit neuem Hit aus dem Lockdown

Heute um 17 Uhr wird Stürmer ihren neuen Hit im Netz präsentieren.

Bereits am Donnerstag postete Christina Stürmer auf Facebook und Instagram ein Foto, auf dem im Hintergrund ein Klavier, eine Gitarre und ein Schlagzeug zu sehen sind. Dazu ein Herz in Form eines Kopfhörers. Heute soll es dann so weit sein und Stürmer will die Neuigkeiten verkünden.

Mit ihrer Schwangerschaft hat es aber nicht zu tun, gibt sie Entwarnung. „Es geht mir gut und mein Bauch wächst und gedeiht“, grinst Stürmer. Bei den News geht es um neue Musik, die sie heute gegen 17 Uhr präsentieren wird.