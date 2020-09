Conchita: Tour und neue Show

Kultur-Neustart: Wurst setzt "Truth Over Magnitude"-Tournee 2021 fort.

Der Musiker Tom Neuwirth, der im vergangenen Jahr das erste Album unter seinem neuen Alter Ego "Wurst" veröffentlicht hat, setzt seine wegen der Coronapandemie unterbrochene Tour 2021 fort. Erster Stopp der "Truth Over Magnitude"-Tournee, mit der Wurst in Österreich bisher noch nicht Halt gemacht hat, ist Graz (30. April), wurde in einer Aussendung am Mittwoch angekündigt.

Auch nach Köln, Hamburg, Berlin, München, Prag, Wien und Linz soll die Tour den Musiker im Frühsommer 2021 mit seinem Elektroprojekt "T.O.M. - Truth Over Magnitude" führen. Tickets sind ab kommenden Dienstag erhältlich.

Fans in die Augen sehen

"Wie die Konzerte und Meet and Greets ablaufen werden, können wir natürlich noch nicht sagen, aber ich werde nach Möglichkeit nicht darauf verzichten, meinen Fans endlich wieder in die Augen zu sehen!", wurde der 32-jährige Musiker in der Ankündigung zitiert. Im Fernsehen ist Neuwirth, der mit seiner Bühnenfigur "Conchita" 2014 für Österreich den Song Contest gewann, bereits ab dem morgigen Donnerstag zu sehen: Als Moderator der neuen Musikrateshow "FameMaker" von Stefan Raab auf ProSieben wird er erstmals im deutschen Fernsehen als Tom und nicht als Conchita auf der Bühne stehen.