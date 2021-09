Corona-Alarm bei Mucha-Party

Wie Verleger Christian Mucha auf Facebook postete, wurde ein Gast auf der Geburtstagsfeier seiner Ehefrau Ekaterina positiv getestet.

44 Freunde und Bekannte waren am Dienstagabend bei Ekaterina Muchas Geburtstagsfeier in einem Nobelitaliener im ersten Wiener Gemeindebezirk eingeladen – einer davon wurde nun Corona-positiv getestet, wie Verleger Christian Mucha auf Social Media postete. "Wir haben heute um 12:08 Uhr die Nachricht bekommen, dass einer unserer Gäste, der noch dazu zweifach geimpft ist und am Montag vor unserer Dienstagsveranstaltung noch zusätzlich einen Covid-Test gemacht hat (der negativ war), positiv auf Corona getestet wurde und auch leichte Symptome hat", so der Medienmanager in seinem Posting.

Christian Mucha und seine Frau Ekaterina haben laut Angaben bereits einen PCR-Test gemacht. Beide sind negativ.

Alle Gäste werden nun angehalten, ihren Gesundheitszustand genau zu beobachten.

Details folgen in Kürze.