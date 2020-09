Corona-Alarm um Austro-Designer

Jetzt hat Österreich ein weiteres prominentes Opfer der Corona-Krise.

Angesteckt. Es läuft zurzeit nicht gut für Mode-Designer Nikola Zivanovic, besser bekannt als Niko Niko. Seit der Vienna Fashion Week tobt der Streit zwischen ihm und dem Verleger-Ehepaar Ekaterina und Christian Mucha, bei dem jetzt die Anwälte der Parteien das Sagen haben. Und jetzt wurde Zivanovic auch noch positiv auf Corona getestet! „Ich habe zum Glück keine Symptome, nur ein wenig Schnupfen – muss aber bis nächste Woche in Quarantäne bleiben“, so der Designer zu ÖSTERREICH. Angesteckt haben will er sich aber nicht bei der Fashion Week, sondern privat bei einer Freundin.

Sorge. Bleibt zu hoffen, dass Zivanovic bei der Fashion Week wirklich noch nicht infiziert war, sonst wäre es für seine Models und auch Freunde fatal. Darunter war nämlich auch Musical-Star Ana Milva Gomes, die für Niko Niko am Laufsteg war und erst kürzlich Mama geworden ist.