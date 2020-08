Lugner meldet sich mit Videobotschaft bei oe24-Usern

Sturz. Seit Freitagnacht liegt Richard Lugner (87) im Spital, und schuld ist die Putzfrau. Beim Weg zur Toilette kam der Baumeister im Badezimmer seiner Villa in Wien-Grinzing zu Sturz: "Meine Bedienerin wischte den Weg bis zum Klo mit einem nassen Fetzen auf. Ich hatte es eilig. Mir zog es die Füße weg und ich bin schwer auf das Becken geflogen", schildert er beim Telefonat mit oe24.TV den folgenschweren Unfall. Die Folge: Bruch der Oberschenkel-Gelenkskapsel.

Heute sagt Lugner in einem Video an die oe24-User, dass er im Krankenhaus gut betreut werde, aber es gehe ihm "noch nicht aufregend gut". "Luft habe ich wenig", schildert der Baumeister. Lugner kann dem Krankenhausbesuch auch etwas Positives abgewinnen: "Der Blutdruck ist wieder in Ordnung."

Trotz des Bruches muss wohl nicht operiert werden, erzählt Lugner. Die Knochen sollen so wieder zusammenwachsen. Ein bis zwei Monate soll der Baumeister nun im Krankenhaus bleiben.