Corona-Drama um Eberhartinger

Moderator fällt heute zum Finale aus - Norbert Oberhauser ersetzt ihn

Klaus Eberhartinger (70) hat Corona! Für ihn springt heute Norbert Oberhauser ein. Schock zum Finale von Dancing Stars. Gestern Nachmittag, also keine 30 Stunden vor der letzten Show, sickerte es aus dem ORF-Ballroom durch: Eberhartingers PCR-Tests ist positiv! Am Mittwoch hätte der EAV-Star noch bei der Lichtins-Dunkel-Gala im ORF-Studio teilnehmen sollen. Am Weg ins Studio wurde er am Küniglberg negativ getestet, erhielt aber kurz vor Sendungsbeginn ein positives Testergebnis eines am Vormittag durchgeführten PCR-Tests: "Er wurde sofort abgesondert. Er hat jedenfalls keinen Kontakt mit anderen Teilnehmern der Gala gehabt", heißt es aus dem ORF. Brisant: Zuvor knipste er allerdings noch ein Selfie mit Ö3-Wecker-Mann Robert Kratky. Beide tragen Maske.

Corona-Fluch. Eberhartingers Corona-Out -er weist keine Symptome auf und befindet sich jetzt in Quarantäne -ist irgendwie symptomatisch für das heurige Dancing Stars: Just die 13. Staffel steht unter keinem guten Stern. Bereits im März wurde die Show nach nur einem Tanz für sechs Monate gestoppt. Der ORF beugte sich damit den Maßnahmen der Regierung. Jetzt fällt auch Eberhartinger wegen Corona aus. Zuvor mussten ja schon Moderatorin Mirjam Weichselbraun (blieb wegen der Lockdown-Maßnahmen in London), die Jurorin Nicole Hansen (wollte nicht aus der Schweiz ausreisen) und Karina Sarkissova (positiver Corona-Test) dem ORF absagen.

Papa-Freuden. Eberhartinger hat trotzdem einen kleinen Grund zu Freude. Mit 65 wurde er, wie er nun in einem Podcast mit ORF-Sportjournalistin Mari Lang verriet, noch einmal ganz geheim Vater: "Ich habe nicht nur einen Sohn, sondern auch eine 5-jährige Tochter. Die war nicht geplant, aber das ist ein Geschenk!"