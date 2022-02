× Corona: SIE kümmert sich jetzt um Lugner

Richard Lugner lebt mit einer Frau zusammen

Das Zusammenleben mit seiner Ex-Verlobten Simone Reiländer wollte nicht so recht funktionieren. Mit einer anderen Frau hat es aber dennoch geklappt: "Meine Haushälterin wohnt mit mir im Haus. Sie ist jetzt auch mit mir in Quarantäne", erzählt er. Gerade jetzt, da er an Omikron erkrankt ist, sei es vorteilhaft, dass jemand rund um die Uhr da ist. Zdenka bringe ihm Frühstück und helfe ihm auch sonst sehr viel. "Ich bin ja selten zu Hause. Ich arbeite 50 Stunden in der Woche und bin abends viel unterwegs. Sie hat also auch auf meine Hunde aufgepasst. Jetzt leider nur noch auf einen, den der Verlust des zweiten sehr schmerzt."

Zdenka ist Lugners "Ersatzfrau"