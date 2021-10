Dancing Stars: Dieses Tanzpaar ist raus

Für Margarethe Tiesel ist das Abenteuer „Dancing Stars“ nach der gestrigen Show vorbei.

Tanz-Aus. Um 22:41 Uhr war es so weit: Der zweite Promi hat seinen letzten Tanz im bekanntesten Ballsaal des Landes absolviert. Nach dem Aus von „Drama-Chicken“ Niko Niko in der Vorwoche hat es bei den gestrigen ORF-Dancing Stars Schauspielerin Margarethe Tiesel erwischt. Im Vergleich zur Vorwoche konnte sie sich zwar steigern, doch nach dem letzten Platz in der ­Jury-Wertung reichte ihr auch keine Leistungssteigerung im Vergleich zur Vorwoche. Boris Bukowski, der ebenfalls nur 13 Jurypunkte ertanzen konnte, wurde von der Jury aber dennoch mit Lob überschüttet. Karina Sarkissova kam bei der Austropop-Legende einmal mehr ins Schwärmen („Du bist ein wahrer Gentleman“).

10 Punkte für Favoritin Caroline Athanasiadis

Spannend. Als letzte Tänzerin des Abends ging Caroline Athanasiadis aufs Parkett. Erneut begeisterte die Kabarettistin mit Tanzpartner Danilo Campisi und einem Wiener Walzer die Jury. Jurorin Maria Santner war derartig fasziniert, dass sie kurzerhand zum ersten Mal in dieser Staffel die Höchstnote von 10 Punkten vergab.

Punktevergabe des Abends

Faris Rahoma & Kati Kallus: 20 Punkte (7)

Margarethe Tiesel & Michael Kaufmann: 13 Punkte (4)

Jasmin Ouschan & Florian Gschaider: 21 Punkte (8)

Boris Bukowski & Julia Burghardt: 13 Punkte (4)

Nina Kraft & Stefan Herzog: 20 Punkte (7)

Otto Konrad & Lenka Pohoralek: 14 Punkte (5)

Kristina Inhof & Dimitar Stefanin: 20 Punkte (7)

Bernhard Kohl & Vesla Dimova: 15 Punkte (6)

Caroline Athanasiadis & Danilo Campisi: 25 Punkte (9)