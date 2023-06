YouTuber und Tiktoker Matthias Jimmy wollt ein die Nähe seiner Mutter ziehen, um sich um sie kümmern zu können – bekam jedoch eine Absage von "Wiener Wohnen".

Eigentlich hätte der YouTuber nach mehr als 5 Jahren, die er bereits in einer Gemeindebauwohnung in Wien gemeldet ist, Anspruch auf eine größere Wohnung – doch dabei geht es Matthias Jimmy, wie er sich auf Tiktok nennt, gar nicht. Auf seinem Kanal erzählt er, dass er vor mehr als zwei Monaten eine Anfrage an die Stadt Wien gestellt habe, um eine Gemeindebauwohnung im Bezirk seiner Mutter zu bekommen.

Da diese an einer Autoimmunerkrankung leide und einen zwölffachen Bandscheibenvorfall hatte, wolle der Tiktoker in ihrer Nähe sein, um sich um sie kümmern zu können. Diese Erklärung sowie die entsprechenden medizinischen Unterlagen brachte er bei Wiener Wohnen ein – und erhielt eine Absage. Die Begründung: "Leider konnten die von Ihnen eingebrachten Argumente bzw. Unterlagen als nicht ausreichend erachtet werden, weshalb wir Ihnen keine Vergabe in Aussicht stellen können", zitiert er aus dem Antwortschreiben der Stadt Wien.

Nun macht der Wiener seinem Ärger Luft und hofft, dass sein Clip viral geht. "Bitte Stadt Wien, sagt mir, was als Grund gilt - wenn nicht eine autoimmunerkrankte Mutter. Weil das find' ich ehrlich gesagt eine ziemliche Frechheit!", beendet er sein Video.

In den Kommentaren erntet der junge Mann Zustimmung: Einige User berichten ebenfalls von ähnlichen Problemen bei der Wohnungsvergabe.