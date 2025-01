Das große oe24-Kitz-Party-Ranking

Bei der Kitz Race Night und der Weißwurstparty tummelten sich am meisten VIPs. Bei Rosi und im Kitzhof wurde am ausgelassensten gefeiert. Die Hahnenkamm-Partys im Check.

Eigentlich ist es schier unmöglich, einen Sieger unter den Kitz-Partys zu bestimmen, da sie alle ihre Besonderheiten haben. Müsste man jedoch nach der Promidichte gehen, so würde definitiv die Kitz Race Night mit Zlatan Ibrahimovic, Fiona Swarovski, Barbara Meier, Felix Neureuther und unzähligen weiteren Promis die Nase vorne haben. An zweiter Stelle stünde daher die Weißwurstparty. Obwohl die Stimmung, genau wie bei Rosis Schnitzelparty in der Sonnbergstuben, definitiv ausgelassener war als im WWWP-Zelt.

Zlatan Ibrahimovic mit seiner Helena Seger © Fuhrich ×

Hier wurde in Kitzbühel-am meisten getanzt

Wild getanzt wurde bei der A1 Kitz Night, die im oe24-Ranking auf Platz vier landet. Die Verköstigung war hier allerdings auf höchstem Niveau und hätte Platz eins verdient. Lizz Görgl, Hans Knauß und viele Ski-Legenden schunkelten zu Rosi Schipflingers Gesang. Ausgelassen wurde auch bei der Hummerparty zu Hits wie „Ham kummst“ getanzt. Hoteldirektor Johannes Mitterer setzte auf Flying Buffet, Austern und feinsten Hummer.

Rosi Schipflinger und Michael Konsel © Roman Fuhrich ×

Das oe24-Kitz-Party-Ranking bezieht sich vor allem auf die Promidichte und die Stimmung. Alle Gastgeber hätten Platz eins verdient.

DAS oe24-KITZ-PARTY-RANKING:

1. Kitz Race Night (Promidichte, Glamourfaktor)

2. Weißwurstparty (Schwarzenegger, Gabalier als Staract, Stimmung)

3. Schwarzeneggers Charity-Gala (hochkarätige Gäste, Programm)

4. A1 Kitz Night (Skistars, Verköstigung und Stimmung)

5. Hummerparty (Feinste Speisen, ausgelassene Tanzlaune)

6. Rosis Schnitzelparty (Urige Atmosphäre, Musik und Promis)

7. Kärtnen Empfang im Kitzhof mit Nudelpapst Walter Kuss (Speisen, Drinks und spaßige Gastgeber)

8. Tirol trifft Wien

9. Daniel Marshalls Zigarrentreff