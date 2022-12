Das sagt Mazepas Ex zu den Gewalt-Vorwürfen

Ex-Miss Vienna will endlich ihre Scheidung durchbringen

Im Mai 2019 gaben sich Katharina Mazepa und ihr Ex, ein US-Diplomat, in einer romantischen Zeremonie in Italien das Ja-Wort. Im September 2021 reichte die fesche Österreicherin die Scheidung ein. Jetzt ist der Grund dafür bekannt geworden. In Gerichtsunterlagen, die in Amerika frei zugänglich sind, gibt Katharina an, ihr Ex habe sie verbal und physisch attackiert.

Mazepa: "Er zwang mich, ihn dabei anzuschauen"

Eines Nachts sei es gar so weit gegangen, dass ihr Ex-Mann ihr ein blaues Auge verpasst habe. "Er drückte mich aufs Bett und zwang mich ihn anzuschauen", heißt es in den Dokumenten. Es habe mehrere Fälle von häuslicher Gewalt gegeben. Außerdem soll Mazepa Noch-Gatte sie stalken. Er sei in Miami immer wieder in sie "hineingelaufen" und ihr gar nach Österreich nachgeflogen, als sie ihren neuen Freund, den Schönheitschirurgen Lenny Hochstein, ihrer Familie vorstellte.

Scheidungs-Albtraum

Mazepa wechselte Wohnsitz und Telefonnummer aus Angst, dass ihr Ex sie auffinden könnte. Sie wolle möglichst schnell mit der ganzen Sache abschließen und Frieden finden. Doch das gestaltete sich bisher als schwierig. Die Scheidungspapiere konnten ihrem Ex lange nicht zugestellt werden, da dieser nicht auffindbar war. Zudem habe er eine Paartherapie machen wollen, um die Ehe zu retten. Er warf Katharina vor, ihn nur wegen der Greencard geheiratet zu haben.

Das sagt der Ex zu den Vorwürfen

Gegenüber der amerikanischen "Sun" ließ Mazepas Ex-Mann ausrichten: "Das sind alles unbegründete Behauptungen. Ich werde mit meinen Anwälten an angemessenen rechtlichen Schritten arbeiten."