David Alaba und Shalimar: SO schön ist ihr Familienurlaub

Der Star-Kicker genießt mit seiner Liebsten und den Kindern Strand und Sonne

"Wir genießen sonnige Strände und wertvolle Momente als Familie. Ein Hoch darauf, dass wir gemeinsam Erinnerungen sammeln", schreibt David Alabas Lebensgefährtin Shalimar auf Instagram zu einer Reihe von Urlaubsbildern. Dabei zeigt die fesche Münchnerin ihren Traumkörper im Bikini. Sie trinkt eine Limonade und posiert vor einem weißen Sandstrand. "Ich verstehe jetzt, warum David Alaba bei ihr bleibt", schreibt ein Fan. Ein anderer findet vor allem Alabas Körper beeindruckend: "Wow er ist sehr muskulös."

Eigener Fotograf im Urlaub

Wie immer, ist auch David Alabas Schwester Rose May mit von der Partie. Die Kinder genießen das Planschen im Pool und Mama Shalimar scheint Strandspaziergänge zu lieben. Familie Alaba reiste übrigens auch mit eigenem Fotografen an. Die schönen Bilder stammen aus der Linse von Christopher Kelemen, wie Shalimar verrät. Jetzt geht es dann wieder zurück an die Arbeit.