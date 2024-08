ÖFB-Kapitän David Alaba kickt in neuer Liga

Ex-Real-Madrid-Superstar Toni Kroos geht den nächsten Karriereschritt - ÖFB-Kapitän David Alaba begleitet ihn dabei.

Es ist noch nicht einmal einen Monat her, seit Mittelfeld-Ikone Toni Kroos mit dem Deutschland-Aus im Viertelfinale der EURO auch gleichzeitig seine Fußball-Karriere an den Nagel hing, doch in Rente ist der 34-Jährige deshalb noch lange nicht. Der Ex-Real-Madrid-Superstar gründete mit dem deutschen Streamer Elias Nerlich die Kleinfeldliga "Icon League" und erhält dabei Unterstützung von ÖFB-Kapitän David Alaba.

Alaba mit eigenem Icon-League-Team

Nach Gerad Piquets "Kings League" und der "Baller League" von Mats Hummels und Lukas Podolski konnte auch Kroos es sich nicht nehmen lassen, eine Liga ins Leben zu rufen. Dabei holt der sechsfache Champions-League-Sieger einige namhafte Stars an Board.

Neben Alonso Davies, Franck Ribery und Antonio Rüdiger ist auch Alaba mit von der Partie. Mit dem ehemaligen Fußballprofi und Streamer Niklas-Wilson Sommer übernimmt der Star-Innenverteidiger das Team "DNA-Athletics". Start des Projekts ist am 1. September in der Lanxess Arena in Köln. Dort trifft Alabas Team zum Auftakt auf die "FC Bavarian Clique" - die Mannschaft von Ex-Bayern-Kollegen Ribery.