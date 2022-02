Diana Lueger: Verlobung am Valentinstag

Musikerin Diana Lueger hat sich mit ihrem Dominik ein neues Leben auf Ibiza aufgebaut

"Zweitfrau"-Sängerin Diana Lueger wird bald heiraten. Ihr Lebensgefährte Dominik ging am Valentinstag am Strand auf die Knie und stellte die alles entscheidende Frage. "Heute an meinem Geburtstag und Valentinstag hat er mich gefragt und ich hab ja gesagt", postet sie stolz auf Facebook. Der Antrag passierte in Luegas Wahlheimat Ibiza.

Ibiza als Ruheort

Die fesche Musikerin lebt mittlerweile mit ihrem zukünftigen Mann und ihren beiden Töchtern Amelie und Zoe auf der spanischen Insel. Vorerst wolle man aber nur ein Jahr bleiben. Lueger bietet dort Yoga-Kurse an. Zu den Hochzeitsplänen ist sind bisher noch keine genaueren Details bekannt. Eine Hochzeit am Strand wäre aber sicherlich nach ihren Wünschen.