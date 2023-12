"Dickpic-Alarm": Cheyenne Ochsenknecht entblößt Verehrer

Ochsenknecht ist verheiratet und hat zwei Kinder. Dennoch schicken ihr Männer in regelmäßigen Abständen Fotos von ihrem besten Stück.

Sexuelle Belästigung fängt nicht erst bei physischem Kontakt an. Das kann eine Nachricht im Internet sein, ein Anruf oder auch ein Foto mit anzüglichem Inhalt. Influencerin Cheyenne Ochsenknecht kann ein Lied davon singen. Sie bekommt immer wieder ungefragt sogenannte "Dickpics", als Fotos vom besten Stück fremder Männer. Einen davon ließ sie jetzt öffentlich auffliegen.

© Instagram ×

"So scharf wegen dir, kümmer dich drum"

In mehreren Stories zeigt sie den vermeintlichen Verehrer und schreibt: "Dickpic Alarm! Soll ruhig jeder wissen, was wir Frauen täglich aushalten müssen." Cheyenne lässt ihre Fans gar auch die Nachrichten des anzüglichen Absenders lesen: "Bin so scharf wegen dir. Kümmer dich ruhig drum", schrieb dieser und zeigte dann, was er in der Hose hat. Für Cheyenne gab es dazu nicht mehr viel zu sagen, außer: "Ih kotz mich an."

Die Wahl-Österreicherin ist seit Sommer 2022 mit ihrem Nino verheiratet. Gemeinsam leiten sie den Chianinahof in der Steiermark. Das Paar hat zwei Kinder. Einen Sohn (Matteo Noel) und eine Tochter (Mavie Handio).