"Die Kaiserin" auf Netflix: Sisi als versexte Emanze in neuer Staffel

So geht es weiter in der Sisi-Saga. Es wird noch heftiger und spannender.

Endlich geht es weiter bei der Telenovela-esken Serienverfilmung von Sisis Leben! Der Netflix-Hit geht in die zweite Staffel und ist ab dem 22.11. am Streamer zu sehen.

Geht eigenen Weg

Dieses Mal dreht sich alles um Sisis Emanzipation! Sei will sich freispielen von den Ketten des Palastes, ihren eigenen Weg als starke, an ihrem Volk interessierte Frau und Herrscherin gehen. Das ist eindrucksvoll auch am Plakat zur Serie zu sehen. Da sitzt Sisis am Thron und sie hat ihre Schwiegermutter fest im Griff. Die Krone nicht am Haupt sondern in der Hand - ein Zeichen für einen nahbaren Umgang!

Pikante Szenen

Auch mit pikanten Liebesszenen wird dieses Mal wieder nicht gespart. Zwischen Sisis und Franz geht es wieder rund, wie im Trailer zur Serie kurz zu sehen ist. Franz darf auch ein bisschen die Vaterrolle übernehmen und sich um seine Kinder kümmern, wie die ein oder andere Szene zeigt. Es geht um Krieg, Leidenschaft und Politik - am Ende wird uns ein Clifhanger überraschend, denn die dritte Staffel iszt gewiss!

© Netflix ×

Die Kaiserin, zweite Staffel - darum gehts

Kaum ist die erste Krise überstanden und das junge Paar möchte sein frisches Eheglück genießen, als dunkle Wolken über Schönbrunn aufziehen: Franz (Philip Froissant) sieht sich in Europa unerwartet einem mächtigen Widersacher gegenüber. Und Elisabeth (Devrim Lingnau) gerät unter großen Druck, denn ein Thronfolger soll schnellstmöglich die Zukunft des Reiches sichern.

Als das Schicksal mit aller Kraft zuschlägt, droht die Liebe des Paares endgültig zu zerbrechen. Und Elisabeth muss nicht nur um ihre Familie kämpfen, sondern auch um die Unversehrtheit ihrer Seele…