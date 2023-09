Diese Österreicherin darf an die Füße der Stars

Beyonce, Cardi B, Zendaya und viele weitere Stars lieben die ausgefallenen Schuh-Designs von Carolin Holzhuber

Cardi B trägt sie in ihrem neuen Musikvideo zu "Bongos", die kreativen handgemachten Schuhe von Carolin Holzhuber (34). Die Designerin aus Wien ist der stille Star der Stars. Beyoncé trug das Modell Oscillation Os2 in einem Werbespot für Tiffany&Co.

© Facebook Cardi B mit Holzhubers Schuhen im neuen Musikvideo

Holzhuber lebt mittlerweile in London, wo sie Karriere macht. Ihre Schuhe schafften es nicht nur an die Füße der Superstars, sondern auch in die renommiertesten Mode-Magazine der Welt. So waren diese bereits auf dem Cover der "Vogue" Hong Kong zu sehen. Sängerin Zendaya posierte darauf.