Dieser Schlager-Star war auf geheimer Shopping-Tour in Wien

Montagabend rockte der irische Superstar bei der "Seitenblicke Night Tour" - tags darauf ging es zum Shoppen in die Wiener City.

Es war ein umjubelter Auftritt, als Johnny Logan bei der Charity-Auktion auf der Bühne rockte. Die prominenten Gäste der Gala hielt es nicht mehr auf ihren Sitzen und es wurde so richtig abgefeiert. Bevor es für Logan wieder zurück in die Heimat geht, stand auch noch Shopping am Programm.

Ernst und Manuela Fischer mit Johnny Logan © Philipp Hutter ×

Gemeinsam mit seinem guten Freund und Unternehmer Alexander Holzer, der Logan schon mehrmals als Act in sein Portofino holte, besuchte Logan den Wiener Philipp Plein-Store in der Innenstadt. Die Store-Betreiber Ernst und Manuela Fischer zeigten sich vom Sänger begeistert. Neben Shopping gab es für Logan auch ein Frühstück im Shop. Und ein Sakko gleich dazu. "Ich freue mich sehr über mein neues Bühnenoutfit“ lachte der Künstler freudig. „Ich komme immer so gerne nach Wien, aber jetzt habe ich auch noch eine neue Destination, wenn ich in dieser wunderbaren Stadt bin“, streut er Fischer verbal Rosen.

Das nächste Mal könnte bereits im Sommer sein, wenn Johnny Logan beim Wiener Donauinselfest auf der Bühne stehen wird. Ein weiteres Konzert steht für 14. Dezember wieder im Portofino am Programm.