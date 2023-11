Dieses Austro-Model hat heimlich geheiratet

Am Samstag trat Martin Hos Ex-Liebe Ivana mit ihrem Helmut Essl in Monaco vor den Traualtar.

Es gab schon länger Gerüchte, dass bei der Ex von Szene-Gastronom Martin Ho schon bald eine Hochzeit im Raum stehen könnte. Auslöser dafür war ihr Malediven-Urlaub mit Unternehmer-Freund Helmut Essl. Dort posierte Ivana Ho auf Fotos mit einem Mega-Diamantring, gab aber keine weiteren Hinweise auf eine mögliche Verlobung - oe24 berichtete. Jetzt wurde aus Essls Umfeld bekannt, dass es auf den Malediven wirklich eine Verlobung gab - Samstag folgte die Hochzeit!

© Instagram Ivana Ho ×

Am Samstag gaben sich laut Insidern Helmut Essl und seine Ivana am Standesamt in Monaco das Ja-Wort. Zahlreiche Freunde, wie der Unternehmer Alexander Schütz, sollen mit von der Partie gewesen sein. Alle Gäste wurden um Stillschweigen über die Hochzeit gebeten und bis jetzt tauchten auch noch keine Fotos der Zeremonie in den Sozialen Medien auf. Auch die sonst so aktive Braut postete noch nichts auf ihrem Instagram-Profil. Als Name wird dort unter ihrem Pseudonym "i.amivana" auch immer noch Ivana Ho angezeigt.

© Tischler Ivana Ho und Martin Essl (hinter ihr) ×

Witziges Detail: Bei der Eröffnung der Helnwein-Ausstellung in der Wiener Albertina am 24. Oktober wurde sie bereits unter "Ivana Essl" auf der Gästeliste geführt - saß dort aber eine Reihe vor Essl.