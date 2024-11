Ein Schlagerportal schießt gegen Lisa-Marie, die Tochter von DJ Ötzi - sie nur "der Nachwuchs von..." heißt es.

Zugegeben, es mag einfacher sein, in der Musikbranche Fuß zu fassen, wenn der Vater oder die Mutter bereits ein gefeierter Star ist - im Falle von DJ Ötzi und seiner Tochter scheint es aber auch die Liebe zur Musik zu sein, die die beiden zusammenbringt. Lisa-Marie hat Spaß am Singen, genau wie der Vater. Dass er kein Pavarotti ist, ist kein großes Geheimnis. Im Schlagergenre ist das aber auch nicht unbedingt erforderlich.

Gemeiner Kommentar

Jetzt bringt DJ Ötzi einen neuen Song mit Lisa-Marie - „Ein Licht“ heißt er und es gibt bereits einen ersten Vorgeschmack auf Instagram. Präsentieren wollen die beiden den Hit in spe dann bei Florian Silbereisens "Fest der 100.000 Lichter" am 30. November. Das Vater-Tochter-Gespann rührt dafür schon seit Tagen die Werbetrommel. Das Online-Portal "Schlagerprofis.de" nimmt das als Anlass, um einen boshaften Kommentar darüber zu schreiben...





Hier heißt es: „Der (sorry, aus unserer Sicht nervige) Daueraspekt 'Sohn von…' und in diesem Fall 'Tochter von…' läuft sich doch irgendwann tot – könnte man meinen. Aber vielleicht täuschen wir uns – und so bringt auch DJ Ötzi erneut Töchterchen Lisa-Marie mit zum Adventsfest, um 'Ein Licht' vorzutragen – in dem Fall dürfte das Vollplayback-Verfahren mehr als angemessen und gut gewählt sein." Ein unnötiger Seitenhieb gegen die talentierte Tochter des Schlagerstars.