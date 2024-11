Nach Streit mit Maite Kelly: Gottschalk schmeißt bei RTL hin!

Der Entertainer machte sich im "Supernasen"-Podcast über Sängerin Maite Kelly lustig. Jetzt beendet er das Projekt.

Die 74-jährige Entertainer-Legende schafft es zwar immer noch häufig in die Schlagzeilen, aber anders als früher. Thomas Gottschalk muss viel Kritik einstecken, allerdings auch nur, weil er viel austeilt. So ließ er im Interview mit dem "Spiegel" wissen, dass er Frauen nur "rein dienstlich angegriffen" habe. In seinem gemeinsamen Podcast mit Mike Krüger machte er sich außerdem über das Gewicht von Sängerin Maite Kelly lustig und geriet in einen Shitstorm.

Rechtfertigungsversuche

Angesprochen auf seinen Auftritt in Florian Silbereisens ARD-Show „Das Adventsfest der 100.000 Lichter“ am 30. November, meinte der Entertainer ganz salopp: „Wahrscheinlich muss ich Maite Kelly zur Seite schubsen, damit man mich sieht.“ Empörung war die Folge. Gottschalk versuchte sich gegenüber der "Bild" zu rechtfertigen. Er behauptete, dass seine Aussage weder "frauenfeindlich" noch "bösartig gewesen sei.





Gottschalk schmeißt hin

Der Entertainer wollte sich auf einen Gag ausreden. Der kam zweifelsohne nicht bei den Zuhörern an. Jetzt zog RTL offensichtlich die Reißleine. Der Podcast "Supernasen" werde nach zwei weiteren Folgen am 17. und 31. Dezember eingestellt. Das sei aber die Entscheidung der beiden "Supernasen" selbst gewesen. Man habe es satt, immer wieder missverstanden zu werden.