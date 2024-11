Kelly vs. Gottschalk: „Solche Menschen verdienen nur mein Mitleid“

Entertainer Thomas Gottschalk kommt einfach nicht aus den Schlagzeilen. Jetzt liefert er sich den nächsten Streit.

Dass Gottschalk schonungslos ausspricht, was er sich denkt, ist nichts Neues. Schon bei seinem großen "Wetten, dass..?"-Abschied sorgten seine verbalen Ausrutscher für Aufregung bei den Zusehern. Auch wenn ihm seine Fans stets den Rücken stärken, scheint der 74-Jährige den Sinn dafür verloren zu haben, was noch angebracht ist und was nicht.

Denn bei seinem Podcast "Die Supernasen" mit Kumpel Mike Krüger holte der langjährige Entertainer zum nächsten verbalen Tiefschlag aus. Dieser könnte aber sogar ungeahnte Folgen haben. Denn sein neuestes Opfer ist das frühere Teenie-Idol Maite Kelly.

Böser Sager

"Wahrscheinlich muss ich Maite Kelly zur Seite schubsen, damit man mich sieht", ätzt der TV-Opa in seinem Podcast.

Das lässt wiederum Kelly nicht auf sich sitzen. Der deutschen "Bild"-Zeitung sagte Maite Kelly: „Ich war schon als Kind klug genug zu wissen, dass Menschen, die auf solche Plattitüden zurückgreifen, nur mein Mitleid verdienen. Deshalb bekamen sie auch damals nie meinen Respekt.“ Und weiter: "Wir leben zum Glück in einem Land, in dem für jeden Menschen da draußen eines der schönsten Grundrechte gilt: ,Die Würde des Menschen ist unantastbar.‘ Alles, was dieser Unantastbarkeit widerspricht, ist deswegen als irrelevant zu bewerten."