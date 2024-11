'Große Chance'-Star startet jetzt durch

Paolo Scariano geht auf „Buon Natale“-Tour

Es ist eine Geschichte, die an Paul Potts erinnert. Ein Opernsänger, der durch eine Castingshow bekannt wurde. In der ORF-Show „Die große Chance“ sang sich der Tenor Paolo Scariano mit „Nessun Dorma“ nicht nur in die Herzen der TV-Zuseher, sondern auch auf Platz drei im großen Finale – der Beginn einer neuen Musikkarriere für den Italiener, der eigentlich als Meeresbiologe sein täglich Brot verdiente.

Denn auf der ORF-Bühne entdeckte ihn Star-Manager Herbert Fechter, der Scariano nun unter seine Fittiche genommen hat. „Ich will es noch einmal wissen. Er hat für mich das Zeug zum Star“, so Fechter zu oe24.

Highlight

Begleitet vom Belcanto Orchestra Austria unter der Leitung von Dirigent Thomas Platzgummer und dem Jugendchor „Vivid Voices“ ist Scariano nun mit Weihnachtsliedern auf Tour durch Österreich. Am 8. Dezember macht er mit „Buon Natale – ein weihnachtliches Festkonzert“ im Theater Akzent gleich zwei Mal Station – wegen der hohen Nachfrage gibt er um 15 und 18 Uhr gleich zwei Konzerte.Im neuen Jahr geht es mit dem Programm „Una Festa Italiana“ weiter.