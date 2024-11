Thomas Gottschalk sorgt für Bodyshaming-Eklat

Thomas Gottschalk nicht sich auch als TV-Pensionist kein Wort vor dem Mund, diesmal hat er es allerdings ganz klar übertrieben.

Dass Thomas Gottschalk schonungslos ausspricht, was er sich denkt machte ihn berühmt. Doch schon bei seinem großen "Wetten, dass..?"-Abschied sorgten seine verbalen Ausrutscher für Aufregung bei den Zusehern. Auch wenn ihm seine Fans stets den Rücken stärken, scheint der 74-Jährige den Sinn dafür verloren zu haben, was noch angebracht ist und was nicht.

Denn bei seinem Podcast "Die Supernasen" mit Kumpel Mike Krüger holte der langjährige Entertainer zum nächsten verbalen Tiefschlag aus. Dieser könnte aber sogar ungeahnte Folgen haben. Denn sein neuestes Opfer ist das frühere Teeny-Idol Maite Kelly.

Attacke vor gemeinsamen Show-Auftritt

Denn am 30. November (ab 20.15 Uhr, ORF 2) trifft Gottschalk auf sein neuestes Opfer bei der TV-Show "Adventfest der 100.000 Lichter" von Florian Silbereisen, sofern Gottschalk dann überhaupt zu sehen ist.

Denn Gottschalks Befürchtung ist, dass er neben der 44-jährigen Sängerin von der Bildfläche verschwindet. "Wahrscheinlich muss ich Maite Kelly zur Seite schubsen, damit man mich sieht", ätzt der TV-Opa in seinem Podcast.

Kelly haderte lange Zeit mit ihrer Figur

Wie daneben diese Aussagen sind, zeigt ein Blick in die Vergangenheit. Denn Kelly sprach vor einiger Zeit offen über den Druck in der Unterhaltungsbranche und dem dort vorgegebenen Schönheitsideal schlanker Frauen. Mittlerweile liebt sie ihren Körper aber, wie er ist, und steht auch dazu.Mit dieser Einstellung ist sie mittlerweile ein Vorbild vieler Frauen geworden. Jetzt wird es spannend, wie sie auf Gottschalks verbale Entgleisung reagiert. Am Samstag können es TV-Zuseher live mitverfolgen.