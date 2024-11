Traditionell läutet "Das Adventsfest der 100.000 Lichter" die Weihnachtszeit im TV ein. Florian Silbereisen holt dafür eine absolute Legende zurück auf die große Bühne.

Eine absolute Entertainment-Legende kehrt bei Florian Silbereisens "Das Adventsfest der 100.000 Lichter"auf die Fernsehbildschirme zurück.

Seit 20 Jahren läutet Silbereisen mit der Show die besinnliche Zeit des Jahres ein. Jährlich begrüßt er bei der Show das Who-is-Who der deutschsprachigen Unterhaltungsszene. Heuer ist den Veranstaltern ein absoluter Coup gelungen, der zugleich einiges an Brisanz mit sich bringt.

Zusammen statt gegeneinander

Denn einer der Star-Gäste ist heuer niemand Geringerer als der "Mr. Wetten, dass...?" Thomas Gottschalk. Im Vorjahr versuchte sich der Show-Titan mit der RTL-Disney-Gala noch als direkter Konkurrent zu Silbereisen, was in einer heftigen Quotenschlacht endete. Jetzt berichtet der ORF, dass sich Gottschalk selbst bei Silbereisen die Ehre gibt.

Am 30. November wird die Show live aus Suhl im ORF zu sehen sein. Karten gibt es mittlerweile keine mehr. Neben Gottschalk werden bei der Jubiläumsausgabe Andrea Berg, DJ Ötzi, Ross Antony, Ella Endlich, Wincent Weiss, Andy Borg, Inka Bause, Semino Rossi, das Nürnberger Christkind und viele weitere Stars die erste Kerze am Adventskranz anzünden. Noch dazu kündigt der ORF einen weiteren Überraschungsgast mit einem speziellen Auftritt an.