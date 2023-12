Silbereisen: Ekel-Moment bei Adventshow

Florian Silbereisen sorgt heute Abend Bei "Alle singen Weihnachten! Das große Adventsfestsingen 2023" für Dschungelcamp-Feeling

Heute Abend kommen nicht nur die Schlagerfans bei Florian Silbereisens "Alle singen Weihnachten! Das große Adventsfestsingen 2023" auf ihre Kosten, sondern auch Dschungelcamp-Anhänger. In der ARD-Show gibt es neben Star-Acts wie Andrea Berg, DJ Ötzi und Roland Kaiser eine ganz besondere Szene.

Ekel-Alarm nach Kostprobe

Zum Start in die Weihnachtswoche bekommt Silbereisen Mehlwürmer serviert. Tierschützer Christian Ehrlich erklärt dazu, wie man Singvögeln im eigenen Garten im Winter durchfüttern kann. „Dass ich Flo von den Würmern habe probieren lassen, war jetzt nicht essenziell für die Singvögel – aber lustig“, sagt er gegenüber "BILD".

Silbereisen nicht überzeugt

„Man sagte mir, die schmecken wie Chips. Also wenn dem so wäre, hätte ich ein Problem weniger, denn ich liebe Chips und Mehlwürmer haben mehr Eiweiß und kaum Fett. Aber es wird für mich definitiv keine Alternative zu Chips werden, denn getrocknete Mehlwürmer sind in Wahrheit eher geschmacksneutral. Aber allein schon der Gedanke daran, was man da gerade isst, sorgt dafür, dass es für mich erst mal bei dieser einmaligen Kostprobe bleibt“, erklärt Silbereisen. Eine Einladung ins RTL-Dschungelcamp würde er also wohl eher ablehnen.