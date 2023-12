Andrea Berg: SO nahm ich 12 Kilo ab

Die Schlagersängerin verrät, wie sie ihre neue schlanke Silhouette bewahrt und warum sie eigentlich so viel abnahm

Schlager-Queen Andrea Berg zeigte am Samstagabend bei Silbereisens "Adventfest der 100.000 Lichter", dass sie von Jahr zu Jahr besser aussieht. Das liegt unter anderem auch daran, dass sie vor zwei Jahren 12 Kilogramm abnahm und ihr Gewicht seither halten kann. Wie sie das macht, verriet sie gegenüber "BILD".

Berg: "Worauf ich Lust habe, das esse ich"

„Ich esse seit knapp zwei Jahren immer nur eine Handvoll von allem, damit halte ich mein Gewicht. Das heißt, ich kann alles essen, was mir schmeckt“, erklärt sie. Sie müsse mit dieser Regel auf nichts verzichten. „Es kommt eben immer auf die Menge an. Und wenn ich Lust auf Pommes mit Mayo habe, dann esse ich Pommes mit Mayo. Worauf ich Lust habe, das esse ich, aber immer nur in kleinen Mengen.“

Berg: "Ich wollte einfach geil aussehen"

Der Grund für ihre Abnehmreise war wie so oft eine TV-Show. Und zwar nicht irgendeine, denn es handelte sich um Bergs 30-jähriges Bühnenjubiläum im ZDF. „Bis dahin wollte ich einige Kilo abnehmen. Ich sagte: Ich halte mehr Maß, mache Sport und gebe jetzt Vollgas. Mir war klar, dass es die Bilder der Show ewig zu sehen geben würde und da wollte ich einfach geil aussehen. Das war so der Kick-off für mich und das bleibt auch so – denn ich habe auch 2024 mit meinem Heimspiel in Aspach und 2025 mit der großen Tour viel vor.“