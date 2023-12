Schöneberger: Kleid platzt vor Silbereisen-Show

Barbara Schöneberger war bei Silbereisens "Adventfest der 100.000 Lichter" zu Gast. Im Vorfeld kämpfte sie mit einer Kleiderpanne

Am 2. Dezember machte Barbara Schöneberger beim "Adventfest der 100.000 Lichter" eine gute Figur. Zuvor passierte aber genau das, wovor sich wohl jeder Star fürchtete. Schönebergers Kleid riss an den Nähten. Barbara machte wie immer kein Geheimnis aus ihrer Panne. "Oh, Kleid geplatzt", schrieb sie und beruhigte sich selbst: "Wie gut, dass ich eine Alternative habe." Über das geplatzte Stück wurde kurzerhand ein Seidenrock in der gleichen Farbe gestülpt.

Von dem Riss war also nichts mehr zu sehen. Das wunderschöne Satin-Kleid stammt übrigens von einer österreichischen Designerin. Carolin Sinemus ist mit ihrer Marke MADL Salzburg dafür verantwortlich gewesen. Für das Malheur konnte diese natürlich nichts. Dafür rettete sie die Moderatorin in ihrer misslichen Lage.