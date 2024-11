Helene Fischer: Aufregung um diesen Song

Ein Song des neuen Kinderlied-Albums von Helene Fischer lässt ihre Fans aufhorchen.

Schlager-Star Helene Fischer hat kürzlich ein Album mit Kinderliedern veröffentlicht. Darauf befindet sich ein Song, der schon in der Vergangenheit kontrovers diskutiert wurde. Es geht um das Kinderlied "Aramsamsam". Das Lied steht schon länger in der Kritik, da es die arabische Sprache in ein Kauderwelsch übersetze. Kritiker sagen, dass die Bewegungen, die dazu getanzt werden, das islamische Gebet verballhornen würden.

Helene Fischer postete das Lied inklusive Tanz bereits auf ihrem Instagram-Kanal. "Ich glaube die Choreo für meine Show steht! Wer von euch ist am 6. oder 7.12. in Düsseldorf bei den Aufzeichnungen der Show dabei?", schreibt die Sängerin zu dem Video. Einige User weisen auf die problematische Songauswahl hin, die nicht für Vielfalt und Toleranz stehe.

"Nur bitte nicht mit diesem Lied", es sei "politisch wirklich schwierig", merkt ein User an. In einem anderen Kommentar heißt es: "Bei der Show bin ich dabei, aber können wir an der Songauswahl noch was machen?"

Das Kinderalbum soll am Samstagabend TV-Premiere feiern. Bei der Show "Klein gegen Groß" tritt Helene Fischer mit einem Kinderchor zur besten Sendezeit in der ARD auf.