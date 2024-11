Gigi ließ beim oe24-Konzert die Stadthalle beben

Von wegen Allerseelen und Besinnung. Gigi D‘Agostino heizte am Samstag 15.000 Fans in der Stadthalle mit seinem heißen oe24-Konzert ein. Mehr Stimmung geht nicht!

Ein drittes Mql „L’amour toujours“ - Passendes Finale von Gigi D‘Agostino bei seiner Hit-Show in der Wiener Stadthalle. Am Samstag ließ die italienische DJ-Legende mit seinem oe24-Konzert 15.000 Fans ausflippen. Die größte Pop-Party des Jahres. Ein Feuerwerk der Hits und Emotionen. „Meine Botschaft ist immer die Liebe,“ gab er dafür im oe24-Interview die Direktiven vor und hielt dann zwei Stunden lang mehr als Wort.

Wie immer im Seemanns-Outfit und mit Matrosen-Mütze adjustiert segelte „Il Capitano“ von seiner gigantischen DJ-Kanzel aus von Hit zu Hit: „La Passion“, „The Riddle“, „Bla Bla Bla“ - ewige Party-Klassiker die ganz Wien abtanzen ließen. Und feiern. Schon vor Konzertbeginn wurden dafür ja von seinem Team tausende Neon-Leuchtstäbe an die Fans verschenkt.

Begleitet von überdimensionaler Videoshow, nie enden wollenden Pyro-Effekten und einer Armada an riesigen Wasserbällen mischte Gigi in der Stadthalle seinem Set auch Fußball-Fangesänge („Allee Allee -Eine Straße Viele Bäume“), Chart-Kracher („Go West“), Pop-Klassiker („Moonlight Shadow“), Rock-Hymnen („The Final Countdown“), L’amour-Hatscher („Hard To Say I’m Sorry“) und sogar Teile von Mozarts Zauberflöte (!) bei.

„L’amour toujours“

Den „Aufreger“ „L’amour toujours“ ja sowieso. Der wurde als Antwort auf die miesen Hass-Parolen in Wien nämlich gleich mehrfach gezündet. Länderspiel-Stimmung, die Gigi sogar eine rare Wortspende - und das sogar auf Deutsch! - entlockte: „Dankeschön!“

„Gigi und Österreich sind wie zwei Liebende, die sich sofort erkannten,“ zieht Gigi, der Teile seines oe24-Konzerts auch für eine TV-Doku mitfilmen ließ, eine überglückliche Bilanz und setzt jetzt im Kooperation mit dem Kärntner Veranstaltungs-Zampano Thomas Semmler sogar noch vier weitere Österreich-Konzerte drauf. In Klagenfurt ( 14. Dezember), Dornbirn (15. März) und mit einem Doppelpack in Salzburg (4. und 5. April). Auch da ist Stimmung garantiert!