Ist er Single oder nicht? Endlich wissen die Fans von Florian Silbereisen Bescheid!

Florian Silbereisen und seine Ex-Freundin Helene Fischer hielten ihre Beziehung so privat, wie es eben ging als das Vorzeigepärchen der Schlagerwelt.

Mehr zum Thema

Netter Umgang mit Ex-Freundin

Als diese Liebe 2018 nach rund zehn Jahren in die Brüche ging, waren Schlagerfans freilich enttäuscht. Doch Florian nahm es - zumindest öffentlich - gut hin. Es gab nie ein böses Wort über seine Ex zu lesen. Fischer ist mit ihrem Thomas Seitel und Töchterchen Nala happy. Wann immer Fischer und Silbereisen beruflich zusammentreffen, begegnen sich einander mit Wertschätzung und einem netten Umgang.

© ARD/Die Schlagerchampions ×

Verliebte sich in Österreicherin

Vor einiger Zeit gab es mehr als Gerüchte über eine neue Liebe von Florian Silbereisen. Er habe sich in die österreichische Hotelangestellte Sara H. verliebt. Bereits 2021 seien sich die beiden begegnet, in der "Seerose" am Fuschlsee! Schnell wurde, so Quellen aus seinem Umfeld, aus Sympathie Liebe. Das war der Stand der Dinge bis... zum Schlagerbooom Ende Oktober!

© Getty Images ×

Single oder nicht?

Denn da entlockte Inka Bause, die mit ihm auch privat befreundet ist, dem kernigen Moderator essentielle Liebes-News. Als die Sprache auf die Silvester-Ausgabe vom "Schlagerbooom" kommt, in der man sich al Single für ein Date bewerben kann, meint Inka Bause: "Du suchst ja auch schon lange", in Hinsicht darauf, dass Flori wohl beim Liebesstatus Single sei. Was? Fragten sich viele Fans, hat er sich etwa von Sara getrennt?

Das wurde freilich nicht bestätigt. Aber vor allem: Nicht dementiert. Damit fällt aber auch etwas auf: Anscheinend sind Beatrice Egli und er kein Paar... trotz all der Gerüchte!