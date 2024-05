DJ-Ötzi-Produzent Klaus Biedermann: Eigene Vernissage zum 57. Geburtstag

Zu seinem Ehrentag machte sich der umtriebige Musikproduzent und DJ selbst sein größtes Geschenk - eine Vernissage mit seiner Kunst

Die Musik war schon immer die Leidenschaft von Produzent und DJ Klaus Biedermann. Er feierte in den 90er Jahren mit den "Bingoboys" internationale Erfolge und war Teil des Producer-Trios von DJ Ötzi den sie zum internationalen Superstar machten. Dazu legt Biedermann bis heute in den angesagtesten Club des Landes auf. Doch jetzt hat er neben der Musik auch die Kunst entdeckt.

La Paloma Art von Klaus Biedermann 1/4

2/4

3/4

4/4 © Facebook Klaus Biedermann vor seinem New-York-Motiv. © Chrstian Kaiser La Paloma Art von Klaus Biedermann © Chrstian Kaiser La Paloma Art von Klaus Biedermann © Chrstian Kaiser La Paloma Art von Klaus Biedermann

Unter der Marke „La Paloma Art“ kreiert er beleuchtete Wandbilder nach teilweise berühmten Vorbildern. So gibt es in seinem Portfolio an Klimt angelehnte Motive oder die Umrisse Stadt New York von oben.

Promis feiern Biedermann Geburtstag 1/3

2/3

3/3 © Moni Fellner Rita Gavrielova, Klaus Biedermann & Martina Kaiser © Moni Fellner Dennis Jale, Tony Wegas & Klaus Biedermann © Moni Fellner Lydia Kelovitz

Diese präsentierte er anlässlich seines Geburtstags dieser Tage Freunden wie Tony Wegas, Martina Kaiser und zahlreichen weiteren Freunden und Wegbegleitern in der Wiener Stadtallee.