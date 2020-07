Doppelter Baby-Alarm

Freudentag. Am Donnerstag ging es in Sachen Geburten-Boom bei den Promi-Paaren hierzulande Schlag auf Schlag: „Wir sind super stolz, die Geburt unseres Buben Emeric Ochsner bekannt zu geben“, postete am Nachmittag Star-Model Kerstin Lechner (37), die in Linz niederkam und mit dem Wärmepumpen-Unternehmer Kari Ochsner (45) ihr großes Liebes- und Mutterglück zelebrierte.

Eigentlich wäre der Geburtstermin erst heute, Freitag, gewesen, aber Klein Emeric hatte es offenbar schon eilig …

Rätselraten hatte um den Geburtstermin der zweiten hochschwangeren Promi-Dame geherrscht: Barbara Meier (33), Siegerin bei Germany’s Next Topmodel, postete am Abend überraschend auch im Namen von Ehemann und frisch gebackenem Vater Clemens Hallmann (44): „Unsere wunderbare Tochter Marie-Therese hat das Licht der Welt erblickt. Wir sind unglaublich stolz.“ Das Baby vereint beide Familien: Maria und Theresia sind die Namen der Uromas des Mädchens …