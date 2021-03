Dubai als Influencer-Paradies

Österreichische Missen und Bloggerinnen kassieren selbst im Urlaub ab.

Geheimnis. Junge Mädchen in Luxus-Hotels, an den schönsten Orten dieser Welt – doch wer zahlt das? Diese Frage stellt man sich als Otto Normalverbraucher, wenn man durch die Profile so mancher Influencerinnen und Models scrollt.

Ex-Miss-Vienna Viviane Reinhardt ist eine von ihnen. Bevorzugt reisen die Selbstvermarkter nach Dubai, da es dort viele Möglichkeiten für Gegengeschäfte und lukrative Deals gibt.

Model Annika Grill bleibt gleich mehrere Wochen dort, um so viele Jobs wie möglich zu machen. Sie wohnt dabei im Palazzo Versace Dubai und ist auf Yachten eingeladen.

Auch Tara Tabitha postet aus Dubai.