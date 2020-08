Edi im Glück: Hochzeit im Hause Finger

Der Vaterstolz könnte nicht größer sein: „Heute heiratet meine Tochter. Ich bin überglücklich“, verrät Edi Finger jun. im ÖSTERREICH-Talk. Victoria Finger (26) und ihr Partner Markus Kaschnigg kennen einander bereits seit der Matura. „Die beiden haben gemeinsam in England und Österreich studiert“ Im Dezember 2018 hat Kaschnigg dann auf den Seychellen um die Hand seiner Liebsten angehalten. Geheiratet wird aber in Österreich: „In Maria Enzersdorf, in der Kirche, in der Vici auch getauft wurde.“